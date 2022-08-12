"EVLİLİK KURUMU TİCARETHANEYE DÖNDÜ"



Ahu Yağtu’nun, Cem Yılmaz’dan nafaka almak için icra başlatmasıyle ilgili geçtiğimiz günlerde tepki gösteren Görgüzel, "Ben şahıs üzerinden vermiyorum bu tepkiyi. Genel olarak evliliği bir ticaret olarak gören hemcinslerim için tepki verdim. Çünkü evlilik kurumu bir ticarethaneye döndü. Atıyorum Cem Yılmaz, 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe bu kadar çok heba etmek zorunda kalsın. Dolayısıyla bu tarz ilişkiler artık çirkinleştiriyor evliliği." dedi.