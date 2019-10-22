Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, annesiyle birlikte katıldığı düğünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Bu karenin altına annesi Selen'in yaptığı yorum dikkat çekti.

Genç kız bu paylaşımda herhangi bir yorumda bulunmazken annesi Selen Görgüzel Alkan, kızıyla birlikte göründüğü o kareye “Kardeşim” notunu düştü ve nazar boncuğu ile kalp emojisi koydu.