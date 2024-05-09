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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem, "Sanki çekimin ilk günü gibi"

        Selçuk Yöntem, "Sanki çekimin ilk günü gibi"

        Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:08
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        "Sanki çekimin ilk günü gibi"
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        Yaklaşık 16 yıl önce 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide baba - kızı canlandıran Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya bir araya geldi.

        O anları sosyal medya hesabından paylaşan 70 yaşındaki Selçuk Yöntem; "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi…" notunu düştü.

        Hazal Kaya ise bu gönderiyi hikâye olarak kendi sayfasında paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram, HT Magazin

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        #Selçuk Yöntem
        #hazal kaya
        #Aşk-ı Memnu

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