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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem, Londra'da sahne aldı - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem, Londra'da sahne aldı

        Yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment'ın üstlendiği 'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı' projesinin dünya prömiyeri İngiltere'de gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 10:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:33
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        Londra'da sahne aldı
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        Usta oyuncu Selçuk Yöntem, piyanist Merve Akyıldız ve Invisible World Quartet'ı bir araya getiren dinleti, Londra’nın önemli salonlarından Cadogan Hall’de sanatseverlerle buluştu. Yöntem'in dokuz şairin 12 eserini caz quartet’ın çaldığı besteler eşliğinde seslendirdiği proje, ayakta alkışlandı.

        Selçuk Yöntem, ayrıca Peppino di Capri’nin ölümsüz eseri, Andrea Bocelli'nin seslendirdiği 'Champagne' şarkısını Türkçe adaptasyonuyla söyledi.

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        "OLAĞANÜSTÜ BİR GECE YAŞADIK"

        Selçuk Yöntem, etkinlik sonrası; "Londra’da olağanüstü bir gece yaşadık. Sanat yaşamımda unutulmaz bir sahneydi. Yaşama teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Selçuk Yöntem'i izlemeye gelenler arasında Zerrin Tekindor da vardı. Tekindor, Selçuk Yöntem’i kulisinde ziyaret etti.

        Caz ve şiirin iç içe olduğu 'Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı', sezon boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahnelenmeye devam edecek.

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        #Selçuk Yöntem

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