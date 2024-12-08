Selçuk Yöntem: İyi ki varsın Osman Sınav

'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi yapımların ünlü yönetmeni Osman Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyor.

REKLAM advertisement1 Osman Sınav’ı; Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimler evine giderek ziyaret etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem; "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav" notunu düştü. Fotoğraflar: Instagram