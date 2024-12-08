Selçuk Yöntem: İyi ki varsın Osman Sınav
Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ, bir süredir kanser tedavisi gören ünlü yönetmen Osman Sınav'ı evinde ziyaret etti
'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi yapımların ünlü yönetmeni Osman Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyor.
Osman Sınav’ı; Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimler evine giderek ziyaret etti.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem; "Sevgili dostum, yönetmenim Osman Sınav’ı ziyaret ettik ve çok güzel bir zaman geçirdik eski günleri andık. İyi ki varsın Osman Sınav" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram