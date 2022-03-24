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Selçuk Ural: Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi

Selçuk Ural, Bergen'in hayatının film olmasını eleştirdi. "Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi. Acıları seviyoruz" diyen ünlü şarkıcı, "Bu ülkede sanatçı olmayacaksın, gündem olacaksın. Benim de filmim yapılmayacak" ifadelerini kullandı

24.03.2022 - 08:05 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta sanatçı Selçuk Ural (77), önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ural, "Bergen" filmi hakkında konuştu.

  • "ŞÖHRET SKANDAL ÜSTÜNE KURULMUŞ"

    Bergen'in hayatının film yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Selçuk Ural, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Ural, "Bergen’in bir tane şarkısını sorsam söyleyebilir misiniz? Peki Barış Manço’nun, Cem Karaca’nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye’de şöhret skandal üstünü kurulmuş. Bir Barış Manço’nun Tanju Okan’ın filmi yapılmıyor. Bunlar yüzlerce şarkı üreten insanlar ama Bergen’in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar..." ifadelerini kullandı.

  • "KEZZAP ATILMASAYDI 'BERGEN' OLMAZDI"

    "Bergen’in yüzüne kezzap atılmasaydı ismi geçmezdi." diyen Selçuk Ural, "Acıları seviyoruz. Bergen’in filmi yapıldı. Müslüm Gürses’in filmi yapıldı. Niye Barış Manço’nun, Tanju Okan’ın, Cem Karaca’nın daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var." diye konuştu.

  • "ÇIKIP, ŞURADA KÜLOTLA KOŞSAM FİLMİM YAPILIR"

    Usta sanatçı, kendisinin de onlarca albüme imza attığını söyleyerek, "Ben şahsen 37 tane 45’lık, 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD’si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp, şurada külotla bir gün koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler maalesef bunlar. Adam, 'Uzaya gittim' dedi, bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın!" açıklamasını yaptı.

  • 4 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

    Eski eşinin kezzap saldırısıyla bir gözünü kaybeden Bergen, “Acıların Kadını” şarkısıyla çıkış yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı film, 17 günde 4 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

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