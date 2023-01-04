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Selçuk İnan, Kasımpaşa'da siftahı yaptı

Kasımpaşa’da Teknik Direktör Selçuk İnan, Alanyaspor karşısında ilk 3 puanını aldı.

Giriş: 04.01.2023 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL
Selçuk İnan, Kasımpaşa'da siftahı yaptı
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

İstanbul temsilcisinin başında 4. maçına çıkan Selçuk İnan, ilk galibiyetini kazanmış oldu.

ÜÇLÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ GALİBİYET GELDİ

Kasımpaşa'da Selçuk İnan önceki maçlara göre değişikliğe gitti ve savunmada üçlü savunma tercih etti.

Maça Tarkan, Denk ve Yasin üçlüsüyle başlayan İnan, santrforda ise Hajradinovic'i görevlendirdi.


Genç teknik adam, göreve geldiği günden itibaren Süper Lig’de Sivasspor ve İstanbulspor’a 2-1’lik skorla mağlup olmuştu.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ümraniyespor karşısında yine aynı skorla mağlup olarak kupada saf dışında kalmıştı.

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