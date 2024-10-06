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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçının ardından hakeme ilişkin, " Açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 23:16 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:16
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        Selçuk İnan'dan penaltı tepkisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında son dakikada bulduğu golle Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, penaltı kararını eleştirdi.

        "MAÇ GİTTİ GELDİ AMA SON ANDA BERABERLİĞİ YAKALADIK"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Maça düşündüğümüz gibi başladık. Beşiktaş'ın artı ve eksilerini bildiğimiz için doğru pozisyonlar bulduk ama değerlendirmedik. Maç gitti geldi ama son anda beraberliği yakaladık. Takımımız çok iyi mücadele etti. Bugün oyuncularımızı maçı istediklerini belli etti. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Biz yeni bir takımız. Daha iyi olacağız. Bugün belki son anda beraberliği aldık ama bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        PENALTI TEPKİSİ

        Maçta verilen penaltı kararının ağır olduğunu da ifade eden Selçuk İnan, "Bu tip penaltılar beni endişelendiriyor. Hakemlerimiz genç, yeni hakemler kazanmaya çalışılıyor ama fazla baskının da hakemleri geriye götüreceğini düşünüyorum. Ama bu tip hakemlerin takdir hakları rakipten yana oluyor. Bugün de aynısı oldu. Genç bir hakem vardı ama bugün kartları ve faulleri bizi oyundan düşürdü. Penaltı kararı çok ağırdı, açıkçası ben penaltı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "DAHA OFANSİF DAHA HÜCUM OYNAYAN BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ"

        Takımda yeni ve ofansif bir oyun sistemi oturtmaya çalıştıklarını belirten ve milli takım aralarının oyunlarının tam oturma sürecini uzattığını ifade eden Selçuk İnan, "Ritim yakalamaya çalışırken yine milli takım arası geldi. Yeni bir takımımız çok şeyi hemen değiştirmek kolay değil. Daha ofansif daha hücum oynayan bir takım olmak istiyoruz. Bunu adım adım sahaya yansıtmak istiyoruz. Ama bu gibi yeni takımların oyundan çabuk düşmesi muhtemel. Oyunumuzu maçın geneline yayarsak daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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