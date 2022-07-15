Mustafa Kemal Atatürk’ün de dünyaya geldiği şehir olan Selanik hangi savaşla alındı? Selanik kuşatması kaç gün sürdü? İşte, Selanik’in fethi hakkındaki tüm detaylar…
Selanik’in Tarihçesi
Selanik, M. Ö. 315 yılında, Makedonya Kralı Kassandros tarafından kurulmuştur. Tarihteki ilk ismi Thessalonike olan şehir, ismini Kassondros’un eşinden almaktadır.
Makedonya Krallığı’nın tarih sahnesinden silinmesiyle Selanik, M. Ö. 168 yılında Roma İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Şehir Roma döneminde, ticaretin ve denizciliğin önemli bir merkezi haline gelmiştir.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Selanik, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Bu dönemde de önemli bir ticari merkez olan Selanik, Bizans İmparatorluğu’nun ikinci büyük şehri oldu.
1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı Seferleri sonucunda Latin işgaline uğrayan şehir, 1261 yılında tekrar Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine girmiştir.
1430’a kadar Bizans İmparatorluğu’na bağlı olan Selanik, 1430 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiştir.
Selanik’in fethine dair cevabı en çok merak edilen sorularından bir tanesi, Selanik hangi padişah tarafından fethedildi? sorusudur. 1430 yılından fethedilen Selanik, Osmanlı Devleti padişahı, 2. Murad tarafından fethedilmiştir.
Selanik’in Fethi Özeti
İlk olarak 1394 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Selanik, 1402 Ankara Savaşı’nın ardından yaşanan Fetret Devri döneminde yeniden Bizans İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir.
1421 yılında tahta geçen 2. Murad için Selanik öncelikli bir hedefti. Daha önce Osmanlı Devleti tarafından fethedilmiş fakat kaybedilmiş olan şehir, ata toprağı olarak görülüyordu.
Selanik üzerine akınlar 1422 senesinde başladı. Gerçekleşen Osmanlı akınları neticesinde zor bir durumda kalan, Bizans İmparatorluğu’nun Selanik valisi Andronikos şehri savunamayacağını anlayınca, Selanik’i bir miktar para karşılığı Venedik’e teslim etti.
Şehrin kontrolünü ele geçiren Venedik; Selanik’teki değişen bu durumu Osmanlı Devleti’ne bildirmek için elçi gönderdi ve bir anlaşma yapma niyetinde olduklarını 2. Murad’a bildirdiler. Yapılan bu teklifin 2. Murad tarafından reddedilmesiyle de Osmanlı Devleti ile Venedik arasında bir savaş yaşanması kaçınılmaz oldu.
1423 yılında başlayarak 1430 yılına kadar süren Osmanlı – Venedik Savaşları’nın neticesinde Selanik Osmanlı Devleti tarafından, 29 Mart 1430 tarihinde fethedilmiştir.
Peki, şehrin fethedilmesiyle sonuçlanan Selanik kuşatması kaç gün sürdü? 1430 senesinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Selanik’in kuşatması, 4 gün sürmüştür.
Selanik’in Fethi Nedenleri
2. Murad tarafından 1430 senesinde gerçekleştirilen, Selanik’in fethinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fetih hareketleri.
- Selanik’in önemli bir ekonomik merkez olması.
- Daha önce fethedilmiş olan Selanik’in, 2. Murad tarafından baba mülkü olarak görülmesi ve yeniden fethedilmek istenmesi.
Selanik’in Fethi Sonuçları
1423 – 1430 Osmanlı – Venedik Savaşları sonrası gerçekleşen Selanik’in fethinin sonuçları şunlardır:
- Selanik, Osmanlı Devleti tarafından yeniden imar edilmiştir.
- Osmanlı Devleti iskân politikası kapsamında, bölgeye Türk aileler yerleştirilmiştir.
- Önemli bir ticari merkez olan Selanik’in fethedilmesi, Osmanlı Devleti ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.
Selanik’in Fethi Önemi
1430 yılında 2. Murad tarafından gerçekleştirilen Selanik’in fethinin önemi, kentin stratejik konumundan ileri gelmektedir. Bulunduğu konum itibariyle, ‘’Avrupa’nın kapısı’’ olarak değerlendirilen Selanik, aynı zamanda önemli bir ekonomik üs ve liman şehridir. Bu özellikleriyle Osmanlı Devleti’ne ekonomik anlamda büyük artılar kazandıran Selanik; Balkanlar’da gerçekleşecek fetih hareketlerinin de merkezi olmuştur.
Ayrıca 1423 ile 1430 yılları arasında yaşanan ve Selanik’in fethi ile sonuçlanan Osmanlı – Venedik Savaşları da, bu iki devlet arasında yaşanan ilk kara savaşı olma özelliği ile öne çıkmaktadır.
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