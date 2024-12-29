Bir döneme damga vuran ünlü grup Modern Folk Üçlüsü’nün önemli ismi Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayata veda etti. Ünlü televizyon sunucusu merhum Bülend Özveren’in eşi Sebla Özveren acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Doğan Canku - Ahmet Kurtaran - Selami Karaibrahimgil

Sebla Özveren, bulunduğu paylaşımda; "Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi. Üçü de yakın dostumuzdu. Bugün Selamı Karaibrahimgil’i kaybettik. Uzun zamandır hastaydı. Eşiyle zaman zaman konuşuyorduk. O kadar üzüldüm ki.. Nur içinde yatsın. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Modern Folk Üçlüsü.Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi.3ü de yakın dostumuzdu.Bugün Selamı Karaibrahimgil ‘ i kaybettik.Uzun zamandır hastaydı.Eşi ile zaman zaman konuşuyorduk.O kadar üzüldüm ki..Nur içinde yatsın.Mekanı cennet olsun🙏 pic.twitter.com/nbaeihLEfR — Sebla Özveren (@seblaozveren1) December 28, 2024

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Ayşegül Aldinç de üzüntüsünü; "Doğan'ın (Canku) 'Selami'yi kaybettik' mesajıyla güne başlamak allak - bullak etti. Üstesinden gelmem gereken o kadar karmaşık bir gün yaşadım ki anca kafamı toplayıp yazabiliyorum. Ne kadar toplamaya çalışsam da anılar her bir yana dağılmış, toparlayamıyorum" sözleriyle dile getirdi.

Ardından kariyerinin başlamasının ardında Modern folk Üçlüsü'nün yer aldığını ifade eden ve o günleri yâd eden Ayşegül Aldinç, şu ifadeleri kullandı: Onlarla başladı benim serüvenim. Her birini ayrı ayrı çok sevdim. Modern Folk Üçlüsü’nün birbirinden değerli ve önemli üyelerinden biri yok artık. Yüzmeyi bilmeden cesaret edip okyanusa atlayışımın ilk şahidiydi Modern Folk Üçlüsü... Eurovision Şarkı Yarışması kariyerimin başlangıcıydı.