Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti
Modern Folk Üçlüsü'nün önemli sanatçılarından Selami Karaibrahimgil, hayatını kaybetti. Acı haberi Sebla Özveren, "Uzun zamandır hastaydı. Eşiyle zaman zaman konuşuyorduk. O kadar üzüldüm ki... Nur içinde yatsın" sözleriyle duyurdu
Bir döneme damga vuran ünlü grup Modern Folk Üçlüsü’nün önemli ismi Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayata veda etti. Ünlü televizyon sunucusu merhum Bülend Özveren’in eşi Sebla Özveren acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Doğan Canku - Ahmet Kurtaran - Selami Karaibrahimgil
"UZUN ZAMANDIR HASTAYDI"
Sebla Özveren, bulunduğu paylaşımda; "Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi. Üçü de yakın dostumuzdu. Bugün Selamı Karaibrahimgil’i kaybettik. Uzun zamandır hastaydı. Eşiyle zaman zaman konuşuyorduk. O kadar üzüldüm ki.. Nur içinde yatsın. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Ayşegül Aldinç de üzüntüsünü; "Doğan'ın (Canku) 'Selami'yi kaybettik' mesajıyla güne başlamak allak - bullak etti. Üstesinden gelmem gereken o kadar karmaşık bir gün yaşadım ki anca kafamı toplayıp yazabiliyorum. Ne kadar toplamaya çalışsam da anılar her bir yana dağılmış, toparlayamıyorum" sözleriyle dile getirdi.
Ardından kariyerinin başlamasının ardında Modern folk Üçlüsü'nün yer aldığını ifade eden ve o günleri yâd eden Ayşegül Aldinç, şu ifadeleri kullandı: Onlarla başladı benim serüvenim. Her birini ayrı ayrı çok sevdim. Modern Folk Üçlüsü’nün birbirinden değerli ve önemli üyelerinden biri yok artık. Yüzmeyi bilmeden cesaret edip okyanusa atlayışımın ilk şahidiydi Modern Folk Üçlüsü... Eurovision Şarkı Yarışması kariyerimin başlangıcıydı.
Meşaleyi yakansa onlar... Bu güçlü üçlüyle kendimi hep güvende hissettim. Eurovision’dan sonra ülkemizi çeşitli dünya ülkelerinde temsile devam ettik. Gurubun en esprili, en çelebi üyesiydi Selami. 1981 Eurovision’unda dikkatleri çekince dört bir yandan teklifler gelmeye başladı. Napoli’den Nijnevartovsk’a (Sibirya) sahneler aldık. Selami müzisyenliğinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığında Londra ve New York dahil olmak üzere yıllar yılı görev yapmış bir devlet görevlisiydi. “Sofya’da tek başına sahne almak ister misin?” teklifini seve seve kabul etmiştim. Müzisyen arkadaşlarımızla birlikte gitmiştik o da bize eşlik etmişti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığını Doğan Canku’dan öğrenmiştim. İnsan geçmişle şimdi arasına sıkışmış bir garip varlık. Algınla baş edemiyorsun. Herkes kendi hayatının keşmekeşinde savrulurken gün geliyor hayatına değen bir değerin, o canlı, matrak, çalışkan adamın bu dünyadan göçmeden önceki tasvirine, gittikçe tükenip kayboluşuna akıl sır erdiremiyorsun. Gerçekten yalan bu dünya.
Biz tam tersi olur sanırken her kayıpta kendine gelir gibi olup sonra dağılmaya devam ediyorsun. Sevgili eşi Semra’ya, Ahmet’e (Kurtaran) Doğan’a, kardeşi Süavi Karaibrahimgil’e, yeğeni Nil Karaibrahimgil’e ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Rahmetle...