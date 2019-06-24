24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Televizyon ve Tiyatro oyuncusu olan Selahattin Taşdöğen, aynı zamanda sinema filmleriylede meşhurdur. Kendisini magazin gündeminde çokça söz ettiren Taşdöğen'in hayatını sizler için derledik. Peki Selahattin Taşdöğen kimdir?
SELAHATTİN TAŞDÖĞEN'İN BİYOGRAFİSİ
Selahattin Taşdöğen (d. 19 Temmuz 1951, Erzurum),Türk oyuncu.
1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.
Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.
FİLMOGRAFİ
|Yıl
|İsim
|Rol
|Notlar
|1983
|Kuruntu Ailesi
|Televizyon dizisi
|1984
|Üç Karışlık Dünya
|1988
|Kaynanalar
|Televizyon dizisi
|1990
|Ah Şu Komşularımız
|Televizyon dizisi
|1992
|Burnumu Keser misiniz?
|Televizyon dizisi
|1993
|Kazı Kazan
|Televizyon filmi
|Hoş Memo
|Hamdi
|Televizyon filmi
|Yanlış Adres
|Çaycı
|Televizyon filmi
|Şüpheci
|1994
|Dam Üstünde Saksağan
|Kemal
|Televizyon filmi
|Bozdur Bozdur Harca
|Televizyon filmi
|1995
|Çiçek Taksi
|Köfteci Hıdır
|Televizyon dizisi
|1996
|Tatlı Kaçıklar
|Gambazoğlan
|Televizyon dizisi
|Çılgın Bediş
|Necmi Dede
|Televizyon dizisi
|1997
|1999
|Uzaydan Adam Çıkmaz
|Televizyon dizisi
|Bücür Cadı
|Müdür
|Televizyon dizisi
|1999-2003
|Ayrılsak da Beraberiz
|Mucittin
|Televizyon dizisi
|2000
|Kahkaha Show
|Televizyon dizisi
|Paşa Baba Konağı
|Bekçi
|Televizyon dizisi
|Dikkat Bebek Var
|Televizyon dizisi
|Ozanlar Yaylası
|Mazlum
|Televizyon dizisi
|Kızım ve Ben
|Kasap
|Televizyon dizisi
|Vizontele
|Simo
|2001
|Naylon Düşler
|Kısa film
|Pembe Panjurlu Ev
|Televizyon dizisi
|Kel Alaattin
|Televizyon filmi
|Çılgın Bediş
|Necmi Dede
|Televizyon dizisi
|2002
|Sırlar Dünyası
|Taksi müşterisi
|Televizyon dizisi
|Şeytan Bunun Neresinde
|Kürşat
|Asayiş Berkemal
|Televizyon dizisi
|Baldız Geliyorum Demez
|Hüsrev
|Televizyon dizisi
|2003
|Vizontele Tuuba
|Muhtar Feso
|Televizyon filmi
|2004
|Hayatın İçinden
|Hayri
|Televizyon dizisi
|2004
|Bizim Karakol
|Sarhoş Remzi
|Televizyon dizisi
|Ah Be İstanbul
|Hamza
|Televizyon dizisi
|Büyük Buluşma
|Kemal
|Televizyon dizisi
|2004-2007
|En Son Babalar Duyar
|Kudret
|Televizyon dizisi
|2005
|Profesyonel Çaylaklar
|Televizyon filmi
|2006
|Kiralık Oda
|Pardon Yani
|Televizyon filmi
|2007
|Hakkını Helal Et
|Davut
|Televizyon dizisi
|Demokrasi İçin
|Televizyon filmi
|Umutlar Tükenmeden
|Televizyon dizisi
|2008
|Kurbanlık
|İmam
|Nekrüt
|Hamza
|Prenses Perfinya
|Vektor
|Televizyon dizisi
|Ateşle Barut
|Televizyon dizisi
|Kötüler Konağı
|Tahir Candan
|Televizyon filmi
|Sevgili Düşmanım
|Hikmet
|Televizyon dizisi
|2009
|Ramazan Güzeldir
|Arif Hoca
|Televizyon dizisi
|7 Kocalı Hürmüz
|Kahveci
|Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
|Korucu
|Kubilay
|Laz İbrahim
|Canını Sevdiğim İstanbul'u
|Televizyon dizisi
|2010
|Çete Ayşe
|Nene Hatun
|Turan Dayı
|Kardelen
|Muhtar Ahmet
|2010-2011
|Dürüye'nin Güğümleri
|Halim Ağa
|Televizyon dizisi
|2011
|Geniş Aile
|Mithat Dayı
|Televizyon dizisi
|2011
|Berlin Kaplanı
|2011
|Komik Bir Aşk Hikayesi
|Hamdi
|2012
|Düşman Kardeşler
|Rıza
|Televizyon dizisi
|2012
|Oğlum Bak Git
|Rüstem
|2012
|Van Görü Canavarı
|2012
|İkizler Firarda
|Çiftçi Rıza Dayı
|2013
|Qüfür
|Dalli
|2013
|Size Deniz Getireceğim
|2014
|Eyyvah Eyvah 3
|2014
|Mihrap Yerinde
|Aydın
|Televizyon dizisi
|2015-2016
|Kertenkele
|Azmi Bulut
|Televizyon dizisi
|2016
|Ateş
|Sinema Filmi
|2019
|Bizim Hikaye
|Zihni Elibol
|Televizyon dizisi
Kişisel hayatı
Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.
2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmişti.
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