24 HAZİRAN 2019
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Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

Herkesin yakından tanıdığı ünlü oyuncu sosyal medyada araştırılmaya devam ediliyor. Kendisinden çokça söz ettiren ünlü oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki herkesin merak ettiği Selahattin Taşdöğen kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?

24.06.2019 - 09:48 | Güncelleme: Magazin
Selahattin Taşdöğen kimdir

Televizyon ve Tiyatro oyuncusu olan Selahattin Taşdöğen, aynı zamanda sinema filmleriylede meşhurdur. Kendisini magazin gündeminde çokça söz ettiren Taşdöğen'in hayatını sizler için derledik. Peki Selahattin Taşdöğen kimdir?

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN'İN BİYOGRAFİSİ

Selahattin Taşdöğen (d. 19 Temmuz 1951, Erzurum),Türk oyuncu.

1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.

 

 

FİLMOGRAFİ

YılİsimRolNotlar
1983Kuruntu Ailesi Televizyon dizisi
1984Üç Karışlık Dünya  
1988Kaynanalar Televizyon dizisi
1990Ah Şu Komşularımız Televizyon dizisi
1992Burnumu Keser misiniz? Televizyon dizisi
1993Kazı Kazan Televizyon filmi
Hoş MemoHamdiTelevizyon filmi
Yanlış AdresÇaycıTelevizyon filmi
Şüpheci  
1994Dam Üstünde SaksağanKemalTelevizyon filmi
Bozdur Bozdur Harca Televizyon filmi
1995Çiçek TaksiKöfteci HıdırTelevizyon dizisi
1996Tatlı KaçıklarGambazoğlanTelevizyon dizisi
Çılgın BedişNecmi DedeTelevizyon dizisi
1997 
1999Uzaydan Adam Çıkmaz Televizyon dizisi
Bücür CadıMüdürTelevizyon dizisi
1999-2003Ayrılsak da BeraberizMucittinTelevizyon dizisi
2000Kahkaha Show Televizyon dizisi
Paşa Baba KonağıBekçiTelevizyon dizisi
Dikkat Bebek Var Televizyon dizisi
Ozanlar Yaylası  
Mazlum Televizyon dizisi
Kızım ve BenKasapTelevizyon dizisi
VizonteleSimo 
2001Naylon Düşler Kısa film
Pembe Panjurlu Ev Televizyon dizisi
Kel Alaattin Televizyon filmi
Çılgın BedişNecmi DedeTelevizyon dizisi
2002Sırlar DünyasıTaksi müşterisiTelevizyon dizisi
Şeytan Bunun NeresindeKürşat 
Asayiş Berkemal Televizyon dizisi
Baldız Geliyorum DemezHüsrevTelevizyon dizisi
2003Vizontele TuubaMuhtar FesoTelevizyon filmi
2004Hayatın İçindenHayriTelevizyon dizisi
2004Bizim KarakolSarhoş RemziTelevizyon dizisi
Ah Be İstanbulHamzaTelevizyon dizisi
Büyük BuluşmaKemalTelevizyon dizisi
2004-2007En Son Babalar DuyarKudretTelevizyon dizisi
2005Profesyonel Çaylaklar Televizyon filmi
2006Kiralık Oda  
Pardon Yani Televizyon filmi
2007Hakkını Helal EtDavutTelevizyon dizisi
Demokrasi İçin Televizyon filmi
Umutlar Tükenmeden Televizyon dizisi
2008Kurbanlıkİmam 
NekrütHamza 
Prenses PerfinyaVektorTelevizyon dizisi
Ateşle Barut Televizyon dizisi
Kötüler KonağıTahir CandanTelevizyon filmi
Sevgili DüşmanımHikmetTelevizyon dizisi
2009Ramazan GüzeldirArif HocaTelevizyon dizisi
7 Kocalı HürmüzKahveci 
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar AlemindeKorucu 
KubilayLaz İbrahim 
Canını Sevdiğim İstanbul'u Televizyon dizisi
2010Çete Ayşe  
Nene HatunTuran Dayı 
KardelenMuhtar Ahmet 
2010-2011Dürüye'nin GüğümleriHalim AğaTelevizyon dizisi
2011Geniş AileMithat DayıTelevizyon dizisi
2011Berlin Kaplanı  
2011Komik Bir Aşk HikayesiHamdi 
2012Düşman KardeşlerRızaTelevizyon dizisi
2012Oğlum Bak GitRüstem 
2012Van Görü Canavarı  
2012İkizler FirardaÇiftçi Rıza Dayı 
2013QüfürDalli 
2013Size Deniz Getireceğim  
2014Eyyvah Eyvah 3  
2014Mihrap YerindeAydınTelevizyon dizisi
2015-2016KertenkeleAzmi BulutTelevizyon dizisi
2016Ateş Sinema Filmi
2019Bizim HikayeZihni ElibolTelevizyon dizisi


Kişisel hayatı
Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmişti.

 

 

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