Televizyon ve Tiyatro oyuncusu olan Selahattin Taşdöğen, aynı zamanda sinema filmleriylede meşhurdur. Kendisini magazin gündeminde çokça söz ettiren Taşdöğen'in hayatını sizler için derledik. Peki Selahattin Taşdöğen kimdir?

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN'İN BİYOGRAFİSİ

Selahattin Taşdöğen (d. 19 Temmuz 1951, Erzurum),Türk oyuncu.

1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmen. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.

FİLMOGRAFİ

Yıl İsim Rol Notlar 1983 Kuruntu Ailesi Televizyon dizisi 1984 Üç Karışlık Dünya 1988 Kaynanalar Televizyon dizisi 1990 Ah Şu Komşularımız Televizyon dizisi 1992 Burnumu Keser misiniz? Televizyon dizisi 1993 Kazı Kazan Televizyon filmi Hoş Memo Hamdi Televizyon filmi Yanlış Adres Çaycı Televizyon filmi Şüpheci 1994 Dam Üstünde Saksağan Kemal Televizyon filmi Bozdur Bozdur Harca Televizyon filmi 1995 Çiçek Taksi Köfteci Hıdır Televizyon dizisi 1996 Tatlı Kaçıklar Gambazoğlan Televizyon dizisi Çılgın Bediş Necmi Dede Televizyon dizisi 1997 1999 Uzaydan Adam Çıkmaz Televizyon dizisi Bücür Cadı Müdür Televizyon dizisi 1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz Mucittin Televizyon dizisi 2000 Kahkaha Show Televizyon dizisi Paşa Baba Konağı Bekçi Televizyon dizisi Dikkat Bebek Var Televizyon dizisi Ozanlar Yaylası Mazlum Televizyon dizisi Kızım ve Ben Kasap Televizyon dizisi Vizontele Simo 2001 Naylon Düşler Kısa film Pembe Panjurlu Ev Televizyon dizisi Kel Alaattin Televizyon filmi Çılgın Bediş Necmi Dede Televizyon dizisi 2002 Sırlar Dünyası Taksi müşterisi Televizyon dizisi Şeytan Bunun Neresinde Kürşat Asayiş Berkemal Televizyon dizisi Baldız Geliyorum Demez Hüsrev Televizyon dizisi 2003 Vizontele Tuuba Muhtar Feso Televizyon filmi 2004 Hayatın İçinden Hayri Televizyon dizisi 2004 Bizim Karakol Sarhoş Remzi Televizyon dizisi Ah Be İstanbul Hamza Televizyon dizisi Büyük Buluşma Kemal Televizyon dizisi 2004-2007 En Son Babalar Duyar Kudret Televizyon dizisi 2005 Profesyonel Çaylaklar Televizyon filmi 2006 Kiralık Oda Pardon Yani Televizyon filmi 2007 Hakkını Helal Et Davut Televizyon dizisi Demokrasi İçin Televizyon filmi Umutlar Tükenmeden Televizyon dizisi 2008 Kurbanlık İmam Nekrüt Hamza Prenses Perfinya Vektor Televizyon dizisi Ateşle Barut Televizyon dizisi Kötüler Konağı Tahir Candan Televizyon filmi Sevgili Düşmanım Hikmet Televizyon dizisi 2009 Ramazan Güzeldir Arif Hoca Televizyon dizisi 7 Kocalı Hürmüz Kahveci Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde Korucu Kubilay Laz İbrahim Canını Sevdiğim İstanbul'u Televizyon dizisi 2010 Çete Ayşe Nene Hatun Turan Dayı Kardelen Muhtar Ahmet 2010-2011 Dürüye'nin Güğümleri Halim Ağa Televizyon dizisi 2011 Geniş Aile Mithat Dayı Televizyon dizisi 2011 Berlin Kaplanı 2011 Komik Bir Aşk Hikayesi Hamdi 2012 Düşman Kardeşler Rıza Televizyon dizisi 2012 Oğlum Bak Git Rüstem 2012 Van Görü Canavarı 2012 İkizler Firarda Çiftçi Rıza Dayı 2013 Qüfür Dalli 2013 Size Deniz Getireceğim 2014 Eyyvah Eyvah 3 2014 Mihrap Yerinde Aydın Televizyon dizisi 2015-2016 Kertenkele Azmi Bulut Televizyon dizisi 2016 Ateş Sinema Filmi 2019 Bizim Hikaye Zihni Elibol Televizyon dizisi



Kişisel hayatı

Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmişti.