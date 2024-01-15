SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bu akşam TRT 1 TV yayın akışında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yapımcısı neden yayınlanmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda "Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özeveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerin çekimlerininin günlerce sürmesine neden olmaktadır. Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız." ifadelerine yer verildi.