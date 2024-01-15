Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam yok mu, neden yok?
TRT 1'de her hafta pazartesi akşamı ekranlara gelen Selahaddin Eyyubi yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimleri buluşturan dizinin izleyicileri "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 Ocak 2024 TRT 1 yayın akışı ile Selahaddin Eyyubi 9. yeni bölüm tarihine dair bilgiler...
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TRT 1'in yapımcılığını Akli Film ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Yönetmen koltuğuna Sedat İnci'nin otururduğu dizi bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Selahaddin Eyyubi neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişikin detaylar...
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SELAHADDİN EYYUBİ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bu akşam TRT 1 TV yayın akışında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi tekrar bölümüyle yer alıyor. Dizinin yapımcısı neden yayınlanmadığına ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımda "Siz değerli izleyicilerimize daha kaliteli bir içerik sunabilmek adına büyük bir özeveriyle çalışıyoruz ancak kaliteden ödün vermemek kimi sahnelerin çekimlerininin günlerce sürmesine neden olmaktadır. Bu nedenle dizimize bir hafta ara vermek durumundayız." ifadelerine yer verildi.
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SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 9. yeni bölümüyle 22 Ocak 2024 Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.
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15 OCAK 2024 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Diriliş "Ertuğrul"
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
23:20 Teşkilat
02:10 Diriliş "Ertuğrul"
04:35 Hayallerinin Peşinde
05:20 Kapanış
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SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Selahaddin’in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin’in kendisinin değil Eyyub’un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur. Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin’le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir. Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan’ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin’e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer.
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Nusreddin’in Askalan’da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin’e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır... Artık Selahaddin için hayal kırıklığını ve öfkesini bir kenara bırakıp tekrar kılıcını kuşanarak meydana atılma vaktidir. Yıllarca Zengi Devleti’nin gölgesi altında büyüyen Selahaddin, bütün kırgınlığını bir kenara bırakıp düşmana karşı kılıcını tekrar kuşanacak mıdır? Sultan Nureddin, Nusreddin’in yaktığı isyan ateşini söndürüp Askalan’ı fethedebilecek midir? Selahaddin, Sinan’ın kendisi için sakladığı ölümcül kozdan kurtulabilecek midir?
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