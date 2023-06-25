Havuz, deniz gibi sularla da bulaşarak enfeksiyonlara sebep olan bazı mikroorganizmaların yaz mevsiminde arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Aydemir, "Sel ve su taşkınları sonrası mikroorganizmaların daha fazla olması sebebiyle çocuklarda bağırsak enfeksiyonları, viral ve bakteriyel gastroenteritler, tifo gibi hastalıklar, bazı ciddi durumlarda kolera salgınına kadar giden bağırsak enfeksiyonları olabildiğini biliyoruz. Bu bakteri ve virüsler her yaşta etkin olmakla birlikte, çocuklarda daha ağır sıvı kayıplarına, böbrek yetmezliğine, kan tablosunda bozukluklara ve ciddi anlamda beyni etkileyen hastalıklara yol açabilmektedir" diye konuştu.