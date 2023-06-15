"KİLO VERMEK İÇİN KULLANILMAMALI"

Geçtiğimiz Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü bir araştırma yapmış ve az şekerli tatlandırıcıların zararlarını gündeme getirdi. Bu tür ürünlerin "kilo vermek için" kullanılmaması gerektiğini altını çizdi.

Uzmanlar, şekersiz içecekleri içtikten sonraki 40 dakikada "kısa bağımlılık halinin" tetiklendiğini ve 60 dakika sonra ise bu tür içeceklerideki kafeinin susuzluğu artırdığını belirtti. Dr. Juneja, "Diyet içeceklerde normal gazlı içeceklere göre daha az kafein olsa da yine de bir miktar kafein bulunuyor. Kafein dehidrasyona sebep olabilir" dedi.

Kaynak: The Sun