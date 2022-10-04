Yapılışı

Sütü ılıtın, yulafları ılık süt ile ıslatın. Bir kabın içerisinde muzu ezin. Kakao ile pekmezi ilave ederek karıştırın. Islanan yulafları pekmezli karışıma ekleyin.

İyice birbirine yedirin. Harcı bir streç film ile sıkıca sarın. Dondurucuda 1-2 saat dondurun daha sonra üzerine gelecek malzemeleri ekleyin ve dilimleyin. Afiyet olsun.