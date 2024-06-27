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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şekerbank'tan hisse devri açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Şekerbank'tan hisse devri açıklaması

        Şekerbank, bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding'e devrine ilişkin sürecin başladığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 23:56 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:56
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        Şekerbank'tan hisse devri açıklaması
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        Şekerbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır” ifadesine yer verildi.

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