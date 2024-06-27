Tolga Sarıtaş, ünlü oyuncu Çeşme'de evlendi
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi. Nikâh törenine birçok ünlü katıldı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 5 yıldır birlikte olan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.
Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.
Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.