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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye’ye iadesini uygun gördü

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Massachussetts Bölge Başsavcılığına gönderdiği mektupta, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine yönelik görüşlerini ortaya koydu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.06.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 21:47
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tokun Türkiye'ye iadesini uygun gördü
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        Başsavcılığa gönderilen Tam Henen imzalı mektupta, "Türkiye hükümetinden gayriresmi alınan yeni bilgilere dayanarak" Eylem Tok'un iadesinin uygun olduğu belirtildi.

        Mektupta, "(ABD) Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin başlangıçta iadesini talep ettiği Eylem Tok'a ilişkin her iki suçun da ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamındaki gereklilikleri karşıladığını belirlediğini unutmayın." ifadesi yer aldı.

        Tok'un başlangıçta, "yalnızca bir suçluyu koruma suçlamasının değerlendirilmesi üzerine" mahkemeye gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü ancak Türkiye'nin sunduğu yeni bilgilerde, "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçların da işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

        "Buna göre, Türkiye yeni bilgileri anlaşmanın gerektirdiği şekilde diplomatik kanaldan, resmi olarak Bakanlığa (ABD Dışişlerine) sunduğunda yeni bir beyanname imzalanmasını bekliyorum ve Bakanlığın anlaşma kapsamında Türkiye'nin orijinal talebindeki her iki suçun da iade edilebilir suçlar olduğuna inandığımı açıkça belirtiyorum."

        Boston kentindeki mahkemeye çıkması beklenen Tok'un duruşmasının ikinci defa ertelenerek 1 Temmuz'a kaydırıldığı öğrenilmişti.

        İADE SÜRECİNİN HIZLANMASI BEKLENİYOR

        Bu deklarasyon, Türkiye'nin iade talebine dair sürecin hızlandırılmasını amaçlıyor. Türkiye tarafından Eylem Tok'un iadesini talep ederken öne sürülen iki ana suç olan “suçluyu koruma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme”nin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iade anlaşması çerçevesinde kabul edilmesi ise iade ihtimalini artırıyor.

        GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan ABD'ye kaçan Timur Cihantumur ve Eylem Tok’un gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

        İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı.

        İLK OLARAK CİHANTİMUR YAKALANDI

        Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı görülüyor.

        Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor.

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        Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.

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