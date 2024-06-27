Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karisi'yle ortak basın toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.

Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.

Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür."

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