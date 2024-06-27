Avukat polise küfür etti, arbede çıktı

Operasyonda, yurtdışında bulunan örgüt yöneticisi E.A. tarafından Bağcılar'da bulunan 12 iş yeri tehdit edilerek, 4 iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu silahlı saldırılarda, bir polis memuru kardeşi ile kafede oturduğu sırada başından hafif şekilde yaralandı.