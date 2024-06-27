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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürürüz | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant: Hizbullah'la savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürürüz

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah'la bir savaş durumunda ordunun Lübnan'ı "taş devrine" döndürme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü hedef aldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:51
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        İsrailli bakandan Lübnan'a tehdit
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'nin başkenti Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun, Hizbullah'la herhangi bir savaş durumunda Lübnan'ı taş devrine döndürme kapasitesine sahip olduğunu" ifade etti.

        Gallant, Tel Aviv hükümetinin, İsrail-Lübnan sınırındaki duruma diplomatik bir çözüm bulmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

        The Washington Post'un haberine göre, Washington'da temaslarda bulunan Gallant liderliğindeki İsrail heyeti ile Amerikalı muhatapları, devam eden Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesinin ardından "ertesi gün" için olası senaryoları tartıştı.

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        MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA ELEŞTİRİ

        Öte yandan İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise Binyamin Netanyahu hükümetinin performansını eleştirdi.

        Liberman yaptığı açıklamada, "Bu hükümetin güneyde (Gazze) de kuzeyde (Lübnan) de bir karar verip kazanamadığı, İsrail halkını güvenliğe kavuşturamadığı ve vatandaşlara güvenlik duygusunu yeniden kazandıramadığı açıktır." ifadelerini kullandı.

        HİZBULLAH: ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALDIK

        Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Kuzey Komutanlığına bağlı Birya Kışlasındaki füze ve hava savunma ana üssünün onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, üssün, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve Sahmar kasabasına düzenlediği saldırıya karşılık hedef alındığı belirtildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 40 roket atıldığı duyuruldu.

        Açıklamada, İsrail'in kuzeyini hedef alan roketlerden bazılarının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirilirken, saldırının Lübnan'ın güneyinde bir Hizbullah mensubunu öldürmesinden sonra düzenlendiği vurgulandı.

        MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #lübnan
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