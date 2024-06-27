Kendall Jenner Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ni yalın ayak gezdi
Kendall Jenner'ın Paris'in ikonik yapısı Louvre Müzesi'ni gece yarısı yalın ayak gezmesi, tepkilere yol açtı
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Kardashian/Jenner ailesinin süper model üyesi Kendall Jenner, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ni gezdi. Paris Moda haftası nedeniyle şehirde konaklayan ABD'li model, müze gezisinden bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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"Gece yarısı Louvre'da" notuyle fotoğraflarını yayımlayan Jenner'ın çıplak ayaklarla müzeye girdiği görüldü. 28 yaşındaki ünlü modelin Paris'in sembolik yapısı Louvre'u gece yarısı yalın ayak gezmesi sosyal medyadada tepkilere yol açtı.
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Jenner'ın şöhreti sayesinde bu şekilde müzede gezebildiği şeklinde eleştiriler yapılırken, özellikle Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa'ya fazla yaklaşması, Jenner'a ayrıcalık yapıldığına dair yorumlara yol açtı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, "Anladık, o kadar zenginsin ki, sırf tarihi salonlarda çıplak ayakla dolaşabilmek için kapıları gece yarısı açtırabilirsin" derken; bir başkası, “Gecenin bir yarısında tüm Louvre'a sahip olabilen bu kadının ne kadar güçlü olduğunu bilirsiniz” dedi.
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Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Jenner'ın hareketi için "Saygısızca!" şeklinde yorum yazdı.
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Müze yetkilileri, Daily Mail'e yaptıkları açıklamada Kendall Jenner'ın müze kapandıktan sonra özel bir tura katıldığını açıkladı.
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