Şekerbank hisse devri iptal
Şekerbank (SKBNK) hisselerinin Samruk-Kazyna Invest LLP'den İlbak Holding A.Ş.'ye devri iptal edildi. KAP'a yapılan açıklamada, tarafların süreci sonlandırma kararı aldığı belirtildi.
Giriş: 16.01.2025 - 21:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 21:55
Şekerbank tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Samruk-Kazyna Invest LLP’nin sahip olduğu hisselerin İlbak Holding’e devrine ilişkin sürecin sonlandırıldığı duyuruldu.
27 Haziran 2024 tarihinde başlayan süreç, tarafların ortak kararıyla iptal edildi.
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