3. KİLO ALABİLİRSİNİZ

Kilo vermeye çalışanların yaptığı en büyük hatalardan birisi şekeri aniden kesmektir. Ancak düzenli olarak tüketilen bir şeyi bir anda kesmek daha fazla istenilmesine yol açar. Bu nedenle doktorunuza danışarak yavaş yavaş bırakmayı denemek en sağlıklısı olacaktır.