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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten nitelikli ve belgeli iş gücü vurgusu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten nitelikli ve belgeli iş gücü vurgusu

        Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, pancardan şeker üretimi alanında dört yeni ulusal meslek standardının yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu, verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacaktır" İfadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:20
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        Şeker-İş Genel Başkanı Gök'ten nitelikli ve belgeli iş gücü vurgusu
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        Pancardan şeker üretiminde verimlilik ve kaliteyi artıracak dört yeni ulusal meslek standardı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada bu standartların; verimlilik, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam gibi temel alanlarda ciddi katkılar sağlayacağını vurguladı.

        “SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA UYGUN EĞİTİMLERİN VERİLMESİNE OLANAK TANIYOR”

        Gök şunları söyledi: “Mesleki yeterlilik açısından bu standartlar, pancardan şeker üretimi alanındaki çalışanların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlamaktadır. Bu sayede hem mevcut çalışanların gelişim ihtiyaçları belirlenebilmekte hem de yeni işe alımlarda daha nitelikli insan kaynağı temin edilmektedir. Aynı zamanda, mesleki eğitim kurumlarına içerik oluşturmak açısından da yol gösterici olan bu standartlar, sektörün ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verilmesine olanak tanımaktadır.”

        “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

        Belirlenen standartların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Gök, “Üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel ve kimyasal riskler göz önünde bulundurularak, alınması gereken önlemler detaylı şekilde açıklanmıştır. Bu da çalışan sağlığını korumanın yanı sıra, işverenlerin yükümlülüklerini sistemli bir biçimde yerine getirmelerini sağlamaktadır” dedi.

        “İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA KATKI SUNACAKTIR”

        Gök, “Ulusal standartlara sahip olmak, aynı zamanda Türk şeker endüstrisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşmasını da desteklemektedir. Belgelendirilmiş iş gücü ve kaliteli üretim süreçleri, sektörümüzü dış pazarlarda daha görünür ve tercih edilir hale getirecektir. Bu durum, ihracat kapasitesinin artırılmasına ve yabancı yatırımcılar için güvenilir bir iş ortamı oluşturulmasına da katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

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