Şekerbank'ın iştiraki Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) halka arz başvurusunda bulundu.

Şekerbank'tan KAP'a yollanan açıklamada "İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığını paydaşlarımızın bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.