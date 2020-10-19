Şöyle tel tel dökülen, mis gibi tereyağı kokan pirinç pilavını herkes sever. O zaman gelin hep birlikte, şehriyeli pirinç pilavı tarifimize geçelim.

Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı tel şehriye

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı:

Pilav tencerenize zeytinyağını koyarak şehriyeleri kavurun.

Pirinci yıkayıp süzün.

Kavrulan şehriyelerin üzerine katın

Biraz da pirinçlerle kavurun.

Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.

Tereyağını da ilave edin.

Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.

Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin…

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pirinçleri kavurmadan önce 15 dakika tuzlu sıcak suda da bekletebilirsiniz.

Daha sonra suyunu süzüp kavurabilirsiniz.