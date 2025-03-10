Şehitler için Çanakkale'ye yürüyor

Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 3 Mart'ta başladığı yolculuğunda Gelibolu'ya ulaştı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 3 Mart'ta yola çıkan Gümüş, ilçe girişinde Gelibolu Kastamonulular Dernek başkanı Murat Çatal tarafından karşılandı.

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Dedesine ait "İstiklal Madalya Sertifikası" ve Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştiren Gümüş'e ilçe halkı da sevgi gösterisinde bulundu.

Daha sonra belediye binasına geçen Gümüş, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'ı ziyaret etti.

Soyuak, 7 yıldır şehitler için anlamlı bir yolculuk yapan Gümüş'ü belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gümüş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yola 3 Mart'ta çıktığını anımsatarak, "10 Mart’ta Gelibolu’ya kadar, gelebildik. Burada dualarımızı şehitlerimize ettik. 'Yolumuz şehitler yolu' diyor. Burada bize desteklerini esirgemeyen Avcılar Belediye Başkanı ve bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Bu geceyi burada geçirip Çanakkale’ye ulaşmak üzere yürüyüşe yarın devam edeceğim" ifadesini kullandı.