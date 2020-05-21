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Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları Kars’ta lokma dağıttı

Kars'ın Kağızman ilçesinde gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Kağızman Jandarma Komando Taburu lokma dağıttı.

21.05.2020 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları Kars’ta lokma dağıttı
AA

Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mayıs’ta düzenlenen operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) silah arkadaşları, İstiklal Alanı’nda kurulan stantta şehitler için dua etti.

Alana "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Ruhu Şad Olsun" pankartı asan silah arkadaşları, vatandaşlara iftarlık lokma dağıttı.

Kent sakinlerinden Mustafa Aktaş yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çemçe bölgesinde bölücü hain PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, yüzbaşımız Ferhat Çiftçi şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Yüreğimiz sızlıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Unutmasınlar ki şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve en önemlisi de onların ruhuna dualar ediyoruz. İnşallah dualarımız yerini bulur, Allah mekanlarını cennet etsin." dedi.

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