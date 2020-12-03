Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de seyahat yasağı. Vatandaşlar şehirler arası yasak olup olmadığını ve seyahatlerin nasıl yapılabileceğine ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?
Korona virüsü ile mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda şehirlerarası seyahat yasağı getirilmişti. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmıştı. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle şehirlerarası seyahat yasağı yeniden gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz gün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soru cevabını buldu. Şehirlerarası seyahatle ilgili yeni bir kısıtlamaya gidilmedi. 65 yaş ve üzeri için ise HES kodu ile seyahat zorunluluğu sürüyor.
ÖZEL ARAÇLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Yayınlanan genelgeye göre; belirli mazereti olmayan kimselerin özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmesi yasaklandı. Mazeret bildirmeyen vatandaşlar, şehirler arası ulaşımını uçak, otobüs veya vapur ile yapabilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;
– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
– Ceza infaz kurumlarından salıverilen
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