14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Şehir Hatları AŞ, okulların açılmasıyla toplu ulaşımda artan talebe denizden katkı sağlamak amacıyla Kış Tarifesine geçiyor. 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak tarife kapsamında, İstanbul – Adalar arası ring sefer uygulaması güçlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Adalar’ın ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı “Adalar Ulaşım Çalıştayı”nda alınan karar doğrultusunda, seferler sıklaştırılıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Çalıştayda gündeme gelen önerileri araştırma sözü vermiştik. Kış Tarifesi ile İstanbul – Adalar arasında yapılan mevcut seferlerimizi arttırıyoruz, yine geç sefer uygulamasını geliştirerek Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısı kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz” dedi.
Kış Tarifesinde İstanbul – Adalar arasındaki ring seferler 43’e yükseltilirken, Bostancı – Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada’dan gece 00.00 itibariyle hareket eden vapur 01.10’da Bostancı İskelesi’ne yanaşacak. 02.00’da Bostancı’dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya uğrayıp 03.10’da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı’ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40’ta Büyükada ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.
Beşiktaş ve Eminönü’nden Adalar seferleri Kış Tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü – Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.
Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz – Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer – Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek. İstanbul’un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 seferle gerçekleştirecek.
Şehir Hatları, yaz sezonunda deniz ulaşımına ilginin artması nedeniyle yoğun bir sezon geçirdi. 3,5 aylık yaz döneminde, 2018 yazına göre yolcu sayısında yüzde 11 oranında artış görüldü. Şehir Hatları yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verdi.
Şehir Hatları’nın 2019 Kış Tarifesinin hat ve sefer bilgilerine iskelelerde bulunan tarife kitapçıklarından, ALO 153 Beyaz Masa hattı ile www.sehirhatlari.istanbul web sitesinden ulaşılabilir.
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