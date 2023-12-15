Seher Dilovan İsviçre'deki yaşamından kesitler sundu
Yıllar önce İsviçre'ye yerleşen türkücü Seher Dilovan, mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor
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Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı. Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.
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Mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor. Ünlü türkücü tezgahın başına geçti ve kebap yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Dilovan, fotoğrafın altına "Kebap ustaları şapka çıkardı" notuyla paylaştı.
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Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. İşte mutfağa giren diğer ünlülerden fotoğraflar...
BEREN SAAT - ESRA DERMANCIOĞLU
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ
- 5
MURAT YILDIRIM
- 6
LARISSA GACEMER
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- 7
BİRAN DAMLA YILMAZ
- 8
EBRU ŞANCI
- 9
BURCU KARA
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- 10
GÖKSEL
- 11
SAADET IŞIL AKSOY
- 12
ASLIHAN KARALAR
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- 13
EMRE KARAYEL
- 14
DEFNE SAMYELİ
- 15
TOLGA ÇEVİK
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