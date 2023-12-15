Seher Dilovan İsviçre'deki yaşamından kesitler sundu

Mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor. Ünlü türkücü tezgahın başına geçti ve kebap yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Dilovan, fotoğrafın altına "Kebap ustaları şapka çıkardı" notuyla paylaştı.