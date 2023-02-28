Şeftali Buzluğa Nasıl Konur? Dolapta ve Buzlukta Şeftali Saklama Yöntemleri

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Tatlı veya tuzlu yemeklere, tatlılara ve içeceklere lezzet katan şeftali, yazın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Şeftaliyi doğru tekniklerle, uygun koşullarda sakladığınızda kış boyunca da tüketebilirsiniz. Şeftali dondurucularda saklanarak yıl boyunca tüketilebilir. Bu yazımızda buzlukta şeftali nasıl saklanır, şeftali buzluğa nasıl konur sorularının cevaplayacağız.

Şeftali Dolaba Nasıl Konulur?

Pazarlardan, marketlerden şeftali satın aldığınızda öncelikle şeftalilerin olgunluğunu kontrol etmelisiniz.

Şeftalilerin olgunluğunu anlamak için öncelikle şeftalilerin rengini inceleyin. Şeftalinin kızarıklığının altında sarı, altın rengi olmalıdır, renk soluk, beyaza yakın ise şeftali tam olgunlaşmamış olabilir. Şeftalilerin kokusunun güçlü olması, tatlı bir kokuya sahip olmaları gerekir. Olgunlaşmamış şeftalilerin kokusu daha yumuşa ve zayıftır. Elinizde hafifçe sıktığınızda dolgun ve hafif yumuşak olmalı. Çok sert ise olgunlaşma sürecinin bitmediğini gösterir. Şeftalileriniz tam olarak olgunlaşmamış ise onları dolaba koymayın. Bu olgunlaşma sürecini olumsuz etkileyecektir. Olgunlaşmamış şeftalilerin olgunlaşma süreçlerinin tamamlanması için tezgâhın üzerinde güneş görecek şekilde bırakabilirsiniz ama fazla ısınmamalarını dikkat edin.

Olgunlaşma sürecini hızlandırmak için şeftalileri koyu bir kese kâğıdı içine koyup tezgâh üzerinde 2, 3 gün bekletebilirsiniz. Bu işlem olgunlaşma sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Şeftalileri elma muz gibi meyvelerle bir arada tutmak yine olgunlaşma sürecini hızlandıracak bir uygulamadır. Bu tür meyvelerin salgıladıkları etilen gazı şeftalilerin daha hızlı olgunlaşmalarını sağlamaktadır. Şeftalileri muz veya elmalarla birlikte tezgâha koyabilir veya kese kâğıdı içine birlikte koyarak olgunlaşma süreçlerini hızlandırabilirsiniz.

Şeftalileriniz olgunlaşmış ise buzdolabında saklayabilirsiniz. Öncelikle şeftalileri üzerlerinde kir ve kalıntı kalmaması için güzelce yıkayın. Şeftalileri yıkadıktan sonra iyice kurulamanız gerekir. Şeftaliler dolaba nemli kaldırılırsa bozulmalarına sebep olabilir. Şeftalileri kuruladıktan sonra iste bütün olarak isterseniz de dilimleyerek dolaba kaldırabilirsiniz. Bütün halde dolaba koyduğunuz şeftaliler iki, üç gün buzdolabında saklanabilir. Şeftalileri dilimleyerek dolaba atmak isterseniz önce şeftalileri dilediğiniz boyutta dilimleyin. Daha sonra şeftalilerin kararmaması için üzerlerine limon sıkabilirsiniz. Dilimlediğiniz şeftalileri hava almayan bir kaba koyarak buzdolabına atabilirsiniz. Dilimlenmiş şeftaliler buzdolabında 2 gün saklanabilir.

Dondurucuya Şeftali Nasıl Konmalı?

Şeftalileri kış boyu tüketmek için buzlukta saklamak istiyorsanız işte harika bir yöntem. Buzlukta şeftali nasıl saklanır adım adım anlatıyoruz.

Buzlukta saklamak üzere hazırlayacağınız şeftalileri yıkayarak işe başlayın. Üzerlerinde kalıntı ve kir kalmadığından emin olun.

Yıkadığınız şeftalilerin kabuklarını soyun.

Ardından kabuklarını soyduğunuz şeftalileri ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın.

İkiye böldüğünüz şeftalileri arzu ettiğiniz büyüklükte, kullanım ihtiyacınıza göre dilimleyin. Şeftalileri kullanacağınız zaman dilimlemek üzere, ikiye bölünmüş olarak da saklayabilirsiniz.

Hazırladığınız şeftalileri kullanım miktarınızı göz önüne alarak porsiyonlara ayırın.

Her bir porsiyon şeftaliyi ayrı buzdolabı poşetlerine doldurun.

Şeftalileri poşetlerin içinde üst üste gelmeyecek şekilde yayın.

Poşetleri hava almayacak şekilde kapatın buzluğa üzerlerinde ağırlık olmayacak şekilde yerleştirin.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk