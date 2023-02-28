Susam Nasıl Yetişir? Susam Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Susam, anavatanı Afrika olduğu tahmin edilen tek yıllık çiçekli bir bitkidir. Pedaliaceae familyasının sesamum cinsinden olan susamın 36 farklı türü vardır. Susam yüzde 50 ila 60 oranından yağ, yüzde 25 oranında da protein içermektedir. Susamın içindeki yüksek yağ oranı bunun yemeklik olarak da kullanılabileceği gerçeğini ortaya koyar. Ancak ülkemizde ekonomik olmadığı için bitkisel yağ olarak kullanımı sınırlı kalmıştır. Diğer yandan susam yağı Asya mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizde daha çok tahin ve tahin helvası yapımında kullanılan susam, simit, kuru pasta gibi hamur işlerinde de kullanılır. Ayrıca susam kozmetik sektöründe de önemli bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan küspesinden ise hayvan yemi yapılmaktadır. Tarladan sofraya susamın yolculuğunu merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Susam nasıl yetişir? Susam ne kadar sürede yetişir? İşte susam yetiştiriciliği ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Susam Nasıl Yetişir?

Susam bitkisi çalı formunda tek yıllık bir bitkidir. Susam yetiştiriciliğinde ekilecek alanın hazırlığı hayati bir önem taşımaktadır. Susam genellikle tarlalarda ikinci ürün olarak yetiştiriliyor. Yani ana ürün olan buğday, arpa gibi tahıllardan sonra susam ekilebiliyor. Hasat dönemi kısa olduğu için ekim nöbetine uygun bir bitkidir. Susam sıcağı seven bir bitkidir. Tropik ve ılıman bölgelere yetiştirilmesi kolaylıkla yapılabilir. Susam bitkisinin ideal sıcaklık oranı ise ortalama olarak 20o derecedir. Toprak isteği bakımından seçici olmayan susam birçok toprak yapısında yetişebilse de ideal olanı kumlu ya da killi alüvyal topraklardır. Şimdi susamın yetiştiriciliği ile ilgili detaylara geçebiliriz.

Susam Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Susam yetiştiriciliğinde toprak hazırlığının çok önemli olduğundan yukarıda söz ettik. Adım adım inceleyelim:

Öncelikle sonbahar mevsiminde sürülmesi ve ardından tüm yabani otların temizlenmesi gerekiyor. Devamında tarlaya derin bir sürüm yapılmalı ve diskaro adı verilen diskli tırmıkla düzeltilmelidir.

İlkbahar mevsimi yani ekim mevsimi geldiğinde tarla bir kez daha sürülmelidir.

Susam ekimi nisan ve mayıs aylarında yapılmalıdır. Ekim için kuru, sıcak ve rüzgarlı olmayan bir gün seçilmelidir.

Ekim işlemi serme yöntemiyle yapılır. Uygun görülen ekim derinliği 2,5 ila 4 cm olduğunu unutmayın.

Susam ekiminde toprağın ideal sıcaklığının 20 o derece üzerinde olması gerekiyor. Bu derecenin altına düştüğünde çimlenme durur. Diğer yandan sıcaklıklar 32-35 derecenin üzerine çıktığında ise susam için ideal şartlar sağlanmış olur.

derece üzerinde olması gerekiyor. Bu derecenin altına düştüğünde çimlenme durur. Diğer yandan sıcaklıklar 32-35 derecenin üzerine çıktığında ise susam için ideal şartlar sağlanmış olur. Susam fazla sulamaya ihtiyaç duymayan bir bitkidir. Bitki büyüme döneminde kontrollü olarak sulanmalıdır. Sulama dikkatli yapılmalı, sulamadan kaynaklı oluşabilecek göllenmelerin önüne geçilmelidir. Ekili alanın durumuna göre olgunlaşma döneminde 2 ya da 3 kez sulanmalıdır.

Diğer yandan susam bilinmesi gereken bir detay ise susam bitkisinin ilk gelişme döneminin yavaş olduğu sonrasında hızlı bir büyüme sürecine girdiğidir.

Susam bitkisi aynı zamanda bakım da ister. Bunun için bitki 10 ila 15 cm büyüdüğünde seyreltme yapılmalı ve istenmeyen otlar çapayla temizlenmelidir.

Tüm bu uğraşların sonunda 90 ila 120 gün sonra hasat dönemi gelir. İşte burası biraz yoğun emek gerektirir. Çünkü susam taneleri küçük olduğu hasat el gücüyle yapılır. Susam bitkileri koyu sarı bir renge döndüğünde hasadın gelmiş olduğu anlaşılır.

Hasat edilen bitkiler kuruması için öbekler halinde gölgede bekletilir.

Susam Türkiye'de Yetişir Mi?

Susam bitkisi birçok toprak yapısına uygun bir bitkidir. Ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan susam Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Susam Ne Kadar Sürede Yetişir?

Susam ekim nöbetine uygun ve genellikle buğday, arpa gibi ürünlerden sonra ekilen ikinci bir üründür aslında. Bu sebeple Nisan-Mayıs aylarında ekilen susam iklim şartları ve toprak yapısına göre 90 ila 120 günde yetişir.

Susam Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Susam sıcak iklimleri seven bir yağ bitkisidir. Bu sebeple tropik, subtropik ve ılıman iklim bölgeleri ile sıcaklığın elverdiği mikro klima bölgelerinde yetişir. Çevre koşulları ve toprak yapısına bağlı olarak boyu 80 ila 150 cm arasında büyüyebilir. Dünyada en çok susam yetiştiren ülkeler sırasıyla Hindistan, Sudan ve Çin’dir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk