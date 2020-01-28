Sefirin Kızı 6. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Sefirin Kızı'nda, Nare'ye saldıranların kimlikleri ortaya çıktı ve olayda Menekşe'nin abisinin parmağı olduğu anlaşıldı. Nare'nin aldığı yaralar Sancar'ı Nare'ye bir adım daha yaklaştırdı. Sancar ile Gediz, belediyenin kaybolan parasıyla ilgili iyice köşeye sıkıştı. Sadıçlık taam diten Sancar ile Gediz'i şimdi aynı koğuşta uzun bir hapis hayatı mı bekliyor? İşte Sefirin Kızı 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölüm özeti...

SEFİRİN KIZI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

“Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!”

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.