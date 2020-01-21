Sefirin Kızı son bölümü Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Sefirin Kızı son bölümünde Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekiyordur. Son bölümün ardından Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin kızı 6. yeni bölümününden ön izlemesi yayınlandı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadıcına “ne ölüne ne ölüme” diyen Sancar, Gediz’i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.

Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır.

Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: “Bu kalın kafalı sadıçları birleştir.” Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar’ın “deprem” diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.

Ancak Sancar’ın annesi Nare’yi, Nare’nin babası ise Sancar’ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.