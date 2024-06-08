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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sedef Güler son dakika: Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı - haberler | Son dakika haberleri

        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!

        İstanbul'da, balıkçıların halıya sarılıp, dambılla bağlandıktan sonra denize atılmış halde bulduğu, 24 yaşındaki Sedef Güler cinayetiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.B.'nin, Sedef Güler'in cesedini evden alıp Mimar Sinan Köprüsü'ne götürüp atan kişi olduğu belirtildi. Diğer şüpheli Y.G.'nin de, Sedef Güler ile son görüşen kişiler arasında olduğu öğrenildi

        Giriş: 08.06.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:16
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        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
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        İstanbul Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Sahili'nde, balıkçılar tarafından cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILMIŞTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, halıya sarılıp dambılla bağlanan cesedin incelemesinin ardından, kimlik tespiti yapılmış ve cansız bedenin Sedef Güler'e ait olduğu belirlenmişti.

        CİNAYETE KURBAN GİTTİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Genç kızın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede genç kızın, anne ve babasının boşandığı belirlendi.

        ANNESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

        Annesi ile Avcılar’da kaldığı öğrenilen Sedef Güler'den, ailesinin 4 gündür haber alamadığı ve önceki gün akşamüstü de annesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

        MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATILMIŞ

        Tüm bu bilgilerin ardından yapılan çalışmalarda, genç kızın cansız bedeninin, Mimar Sinan Köprüsü üzerinden atıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine polis geniş çaplı çalışma başlatarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmalarını derinleştiren polis, genç kızın son görüştüğü iki kişiyi tespit etti. Elde edilen bilgiler üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        KORKUNÇ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan iki şüpheliyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan F.B.'nin, Sedef Güler'in cesedini evden alıp Mimar Sinan Köprüsü'ne götürüp atan kişi olduğu belirtildi.

        BİR ŞÜPHELİ DE ARANIYOR

        Diğer şüpheli Y.G.'nin de, Sedef Güler ile son görüşen kişiler arasında olduğu öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmaya göre, genç kızın cinayetinde 2 kişi yer aldı. Evde öldürülen Sedef Güler'in, daha sonra F.B. tarafından cesedi köprüden atıldı. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

        "KIZ KARDEŞİMDEN 4 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ"

        Halıya sarılı, dambılla bağlanarak denize atıldığı belirlenen Sedef Güler’in kız kardeşi sosyal medya hesabından, "4 gündür haber alamıyoruz kayıp" diye fotoğraf paylaşmıştı.

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        #Sedef Güler
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