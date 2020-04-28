Sabah 09.30'da başlayan eğitimimiz 16.00'da sona erdi. Evde eğitim çok zor gerçekten. Hele bir de 1. sınıfsanız... Daha okula yeni adapte olmuşken bir de bu yeni sistem bizi zorladı doğrusu.

Tüm öğretmenlerimize bir kez daha hayran kaldım ve onlara çok saygı duyuyorum. Ellerinden öpüyorum hepsinin tek tek. Tüm ebeveynlere de kolay gelsin, ne diyeyim...