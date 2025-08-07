SEDDK: Malpraktis sigortasında teminatlar yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre ilgili mevzuat uyarınca hekim ve diş hekimleri için zorunlu tutulan 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda hukuki risklere karşı sağlanan finansal koruyuculuk artırıldı.

SEDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ekinde yapılan düzenleme ile azami teminat tutarları, I. Risk Grubu için 1.000.000 TL, II. Risk Grubu için 2.000.000 TL, III. Risk Grubu için 3.000.000 TL ve IV. Risk Grubu içinse 4.000.000 TL’ye yükseltilirken prim tarifesi ise paralel şekilde revize edildi.

Yeni teminatları içeren poliçeler 1/11/2025 tarihi itibarıyla sigorta şirketleri tarafından sunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."