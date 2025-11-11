SEDDK, bilgi ve tecrübelerini Zimbabve heyeti ile paylaştı - Sigorta Haberleri

SEDDK, bilgi ve tecrübelerini Zimbabve heyeti ile paylaştı - Sigorta Haberleri

SEDDK ofisinde yapılan toplantıya Zimbabve heyetinden, ülkenin sigortacılık ve emeklilik sisteminin düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan Insurance and Pension Commission (IPEC) Genel Müdürü (Commissioner) Dr. Grace Muradzikwa ile IPEC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gilford Tapera Hapanyengwi ve beraberindeki heyet katıldı. Heyete Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdür Yardımcıları Hicran Aktaş Coşar ile Ahmet Bozdağı ve beraberindeki heyet eşlik etti.

SEDDK tarafında ise toplantıya SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcıları Hande Hatunoğlu Kurtulan ile Emine Feray Sezgin ve ilgili Daire Başkanları katıldı.

REKLAM advertisement1

Ziyarette, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında iş birliği, deneyim paylaşımı ve olası ortak çalışma alanları ele alındı.

REKLAM

İKİ YIL ÖNCE BAŞLAYAN İŞBİRLİĞİ

SEDDK Başkanı Davut Menteş, Zimbabve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek: “Geçtiğimiz hafta, Kurumumuz ve Emeklilik Gözetim Merkezi iş birliğinde İstanbul’da düzenlenen IOPS Küresel Forumu’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu önemli etkinlik, iki yıl önce Zimbabve tarafından başarıyla organize edilmişti. Bu yılki forumda 50’den fazla ülkeden yaklaşık 120 katılımcı bir araya geldi.

Zimbabve ile iki yıl önce başlattığımız yakın iş birliğinin giderek güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Forum kapsamındaki görüşmeler oldukça verimli geçti; özellikle ikinci basamak emeklilik sistemimizde planlanan reform çalışmaları açısından ilham verici görüş alışverişlerinde bulunduk.”diye konuştu. ORTAK PROJE FIRSATLARI Başkan Menteş, SEDDK’nın Türkiye sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerini düzenleme ve denetleme görevini yürüttüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Kurumumuzun temel misyonu; sigortalı ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, sağlıklı, etkin ve sürdürülebilir bir piyasa yapısı tesis etmek ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır. Bu misyonu yerine getirirken, uluslararası muhataplarımızla bilgi ve deneyim paylaşımına, teknik iş birliğine ve iyi uygulamaların karşılıklı aktarımına büyük önem veriyoruz.” REKLAM Zimbabve heyetinin ziyareti kapsamında, başta EGM benzeri bir yapı oluşturulması olmak üzere sigorta ve özel emeklilik alanında düzenleme, denetim ve kurumsal kapasite geliştirme konularında ortak proje ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Her iki kurum yöneticileri tarafından ikili iş birliğinin alt yapısının oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı görüşmeleri yapılabileceği konusunda niyet beyanında bulunuldu. SEDDK, Türkiye ile Zimbabve arasında sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında kalıcı ve verimli bir ortaklığın temellerinin atılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.