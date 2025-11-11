Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.780,19 %-0,08
        DOLAR 42,2320 %-0,01
        EURO 48,9134 %0,21
        GRAM ALTIN 5.623,87 %0,73
        FAİZ 39,84 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 69,36 %1,13
        BITCOIN 105.304,00 %-0,28
        GBP/TRY 55,5240 %-0,23
        EUR/USD 1,1574 %0,15
        BRENT 64,35 %0,45
        ÇEYREK ALTIN 9.195,03 %0,73
        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK, bilgi ve tecrübelerini Zimbabve heyeti ile paylaştı - Sigorta Haberleri

        SEDDK, bilgi ve tecrübelerini Zimbabve heyeti ile paylaştı

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Zimbabve'nin sigortacılık ve emeklilik otoritesi IPEC heyetini ağırlayarak düzenleme, denetim ve gözetim uygulamalarına ilişkin tecrübelerini aktardı. Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren toplantıya iki ülkenin üst düzey yöneticileri katıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zimbabve heyeti ile sigorta zirvesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEDDK ofisinde yapılan toplantıya Zimbabve heyetinden, ülkenin sigortacılık ve emeklilik sisteminin düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan Insurance and Pension Commission (IPEC) Genel Müdürü (Commissioner) Dr. Grace Muradzikwa ile IPEC Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gilford Tapera Hapanyengwi ve beraberindeki heyet katıldı. Heyete Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Genel Müdür Yardımcıları Hicran Aktaş Coşar ile Ahmet Bozdağı ve beraberindeki heyet eşlik etti.

        SEDDK tarafında ise toplantıya SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcıları Hande Hatunoğlu Kurtulan ile Emine Feray Sezgin ve ilgili Daire Başkanları katıldı.

        Ziyarette, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında iş birliği, deneyim paylaşımı ve olası ortak çalışma alanları ele alındı.

        REKLAM

        İKİ YIL ÖNCE BAŞLAYAN İŞBİRLİĞİ

        SEDDK Başkanı Davut Menteş, Zimbabve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek: “Geçtiğimiz hafta, Kurumumuz ve Emeklilik Gözetim Merkezi iş birliğinde İstanbul’da düzenlenen IOPS Küresel Forumu’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Bu önemli etkinlik, iki yıl önce Zimbabve tarafından başarıyla organize edilmişti. Bu yılki forumda 50’den fazla ülkeden yaklaşık 120 katılımcı bir araya geldi.

        Zimbabve ile iki yıl önce başlattığımız yakın iş birliğinin giderek güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Forum kapsamındaki görüşmeler oldukça verimli geçti; özellikle ikinci basamak emeklilik sistemimizde planlanan reform çalışmaları açısından ilham verici görüş alışverişlerinde bulunduk.”diye konuştu.

        ORTAK PROJE FIRSATLARI

        Başkan Menteş, SEDDK’nın Türkiye sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerini düzenleme ve denetleme görevini yürüttüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

        “Kurumumuzun temel misyonu; sigortalı ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, sağlıklı, etkin ve sürdürülebilir bir piyasa yapısı tesis etmek ve finansal istikrara katkıda bulunmaktır. Bu misyonu yerine getirirken, uluslararası muhataplarımızla bilgi ve deneyim paylaşımına, teknik iş birliğine ve iyi uygulamaların karşılıklı aktarımına büyük önem veriyoruz.”

        REKLAM

        Zimbabve heyetinin ziyareti kapsamında, başta EGM benzeri bir yapı oluşturulması olmak üzere sigorta ve özel emeklilik alanında düzenleme, denetim ve kurumsal kapasite geliştirme konularında ortak proje ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

        Her iki kurum yöneticileri tarafından ikili iş birliğinin alt yapısının oluşturulması amacıyla mutabakat zaptı görüşmeleri yapılabileceği konusunda niyet beyanında bulunuldu.

        SEDDK, Türkiye ile Zimbabve arasında sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında kalıcı ve verimli bir ortaklığın temellerinin atılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #SEDDK
        #Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
        #Zimbabve
        #Emeklilik Gözetim Merkezi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp çocuk ölü bulundu!
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Ağabey ağır yaralı kardeşi öldü! İki kardeşe yaylım ateşi!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        Köprü inşaatında iskele çöktü! 3 kişi öldü!
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Büyükçekmece'de seri cinayetler! 3 kişiyi öldürdü!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        "Kalp krizi ve felç riskini azaltmak için ışıkları kapatın"
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        ABD'den yardım taşımak için havalanan uçak düştü!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Habertürk Anasayfa