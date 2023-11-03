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        Haberler Ekonomi Sigorta SEDDK Başkanı Eroğlu istifa etti - Sigorta Haberleri

        SEDDK Başkanı Eroğlu istifa etti

        Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, görevinden istifa etti. Yerine SEDDK İkinci Başkanı Davut Menteş vekalet edecek. Yeni başkan ve üyeleri önümüzdeki günlerde atanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 15:16 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:21
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        SEDDK Başkanı istifa etti
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        Temmuz 2022’de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı olarak atanan Mehmet Akif Eroğlu, görevinden istifa etti.

        Yerine SEDDK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Davut Menteş vekalet edecek.

        Eroğlu SEDDK Başkanlığından önce Ziraat Sigorta Genel Müdürlüğü, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreterliği ve Motorlu Taşıt Büro Müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.

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        #haberler
        #SEDDK
        #sigorta
        #Mehmet Akif Eroğlu
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