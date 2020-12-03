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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetimi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.TSB Başkanı Atilla Benli liderliğinde Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Şencan, Taylan Türkölmez, Ceyhan Hancıoğlu, Cemal Kişmir ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın katıldığı ziyarette sektörün gündemindeki önemli konular masaya yatırıldı. TSB Başkanı Atilla Benli, sektörün düzenleme ve denetlemesini yapan SEDDK'nın Başkan ve Kurul üyelerinin 5 Haziran 2020 tarihinde görevlerine başlamaları sonrasında sektörün sorunlarının etkin ve verimli şekilde çözülmesi için yoğun şekilde çalışmalarının sektör şirketleri ve paydaşlar tarafından büyük takdir gördüğünün altını çizdi. Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: "Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmanın devam ettiği ortamda sigorta sektörünün SEDDK ile birlikte iletişimin güçlü bir şekilde sürmesi bizleri çok mutlu ediyor. Sektörümüz, tüm paydaşlarıyla tam bir birlik havasında banka dışı finansal sistemin büyütülmesi ve sektörümüzün bu büyüme içinde önemli pay edinmesi için etkili çalışmalar gerçekleştiriyor. SEDDK'nın genç, dinamik ve sektörün yakından tanıdığı yönetim kadrosu ve çalışanlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha da hızlı aksiyonlar alacağına inanıyoruz."

'GEREKLİ YOLLARI AÇMA GAYRETİNDEYİZ'

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ise TSB Yönetimine ve sektör şirketlerine göreve başladıkları günden itibaren verdikleri güçlü destek için teşekkür ederek Covid-19 pandemisi nedeniyle zorlu günlerden geçildiği bugünlerde sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte yakın şekilde çalışmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi. Sektörün önünde bekleyen konuları hızla çözmek için çalıştıklarını ifade eden Gürsoy, "Bu anlamda Türkiye Sigorta Birliği’nin varlığı, başta Başkanımız Atilla Bey ve tüm şirketlerimizin verdiği destek oldukça önemli. Göreve başladığımızda ‘SEDDK sektöre karşı duyarlı ve sektörün dostu olacak’ dedik ve bu yönde birçok olumsuzluğa rağmen önemli adımlar attık. Sektörün gelişmesi ve büyümesi için gerekli yolları açma gayretiyle tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirirken TSB ile yürüttüğümüz işbirliğimiz ve güçlü iletişimimiz bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.

YAKIN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

Gürsoy, SEDDK’nın, işbirlikçi, sonuç odaklı ve proaktif bir yaklaşım ile geleceği birlikte öngören, şekillendiren bir anlayışla çalıştığını bu çerçevede yazışma kültüründen daha ziyade TSB ile karşılıklı düzenli ve çevik toplantı kurguları ile uzun süredir bekleyen konuların hızlıca çözüme kavuşturulması için kararlı olduklarını, bu konuda daire başkanlarından uzmanlara kadar tüm ekibe sektörle yakın bir çalışma kültürü içinde olmaları konusunu vurguladıklarının altını çizdi. Yeni teşkilat organizasyonunda teşekkül etmesinin bu süreci hızlandıracağını da sözlerine ekledi.

Ziyarette sektörün önündeki önemli konular da masaya yatırıldı. Türker Gürsoy’un altını çizdiği çalışma gruplarının hızlıca hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı. Öncelikli konular ise şöyle sıralandı:

Anayasa Mahkemesinin Trafik Sigorta genel şartlarındaki bazı maddeleri iptali sonucunda piyasada bir boşluk olmaması için gerekli kanuni düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi

İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat revizesi

Mevcut mevzuatın sadeleştirilmesi, Genel Şartların revizyonu

Mesafeli Satış Yönetmeliği

KVKK konusunda özellikle açık rıza ile ilgili bir çözüm ihtiyacı

Tıbbi Kötü Uygulamalar kapsamında manevi tazminata sigorta sınırı getirilmesi ve havuzun rezerv karşılıklarının hesaplanması

Kefalet sigortasının yaygınlaştırılması için mevzuat değişikliği

Yüz yüze Satışlarda Dahi Elektronik İletişim Araçlarıyla Bilgilendirmenin Yapılabilmesi İçin Kanuni Düzenlemelerin Yapılması

Katılım sigortacılığı mevzuat değişikliği talepleri

18 yaşın BES’e dahil olması, süreçlerin dijitalleşmesi gibi BES ve Otomatik Katılım ile ilgili olarak büyümeyi destekleyecek düzenleme ihtiyaçları

Hayat sigortalarında çeşitliliğin artırılması

Kapsamlı Gözetim Altyapısı ile sektörün yakından izlenmesi