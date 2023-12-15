Ancak Seda Tosun, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Seda Tosun yaptığı açıklamada; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.