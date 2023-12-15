Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nikâh cüzdanını yırttı: Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı - Magazin haberleri

        Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı

        Oyuncu Seda Tosun, Haziran 2022'de evlendiği Taner Ataş ile yollarını ayırdı. Seda Tosun, boşandığını nikâh cüzdanını yırtarak duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun, 2020'de müzisyen Eymen Adal'dan boşanmıştı.

        • 2

          Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.

        • 3

          Seda Tosun, ağustos ayında da Lidya adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.

        • 4

          Ancak Seda Tosun, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Seda Tosun yaptığı açıklamada; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Oyuncu, bugün adliye önünde yaptığı açıklamayla boşandığını duyurdu: Bugün itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Yaşasın özgürlük.

        • 6

          Seda Tosun ardından da evlilik cüzdanını yırttı.

        • 7

          Oyuncu o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa