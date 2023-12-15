Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı
Oyuncu Seda Tosun, Haziran 2022'de evlendiği Taner Ataş ile yollarını ayırdı. Seda Tosun, boşandığını nikâh cüzdanını yırtarak duyurdu
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Senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Mucize' filmiyle ünlenen Seda Tosun, 2020'de müzisyen Eymen Adal'dan boşanmıştı.
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Seda Tosun, Haziran 2022'de ikinci kez nikâh masasına oturarak Taner Ataş ile evlenmişti.
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Seda Tosun, ağustos ayında da Lidya adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.
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Ancak Seda Tosun, bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Seda Tosun yaptığı açıklamada; "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" ifadelerini kullandı.
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Oyuncu, bugün adliye önünde yaptığı açıklamayla boşandığını duyurdu: Bugün itibarıyla boşandım. Buradan herkese duyurulur. Yaşasın özgürlük.
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Seda Tosun ardından da evlilik cüzdanını yırttı.
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Oyuncu o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.