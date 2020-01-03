"HADİ BANA HALA BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLE"

Seni seviyorum, hadi bana beni hala sevdiğini söyle..." sözleriyle seslenen Albayrak, "Bugün kahrolası 1 sene geçti ayrılığımızın üstünden... Bir biz biliriz neler yaşadığımızı, neden bunların başımıza geldiğini ve bir tek biz düzeltebiliriz bunu...