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        Haberler Magazin Seda Sayan'ın annesinden haber var

        Seda Sayan'ın annesinden haber var

        Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar hastaneye kaldırılmıştı. Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:09
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        "Çok şükür, yoğun bakımdan çıktık"
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        Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, 8 Kasım'da hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" demişti.

        Seda Sayan, annesinin yoğun bakımdan çıktığını duyurdu. Sayan; "Çok şükür, yoğun bakımdan normal odaya çıktık" dedi.

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        #Seda Sayan
        #Ayşe Ak Gürsaçar

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