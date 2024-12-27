Seda Sayan'ın annesinden haber var
Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar hastaneye kaldırılmıştı. Sayan, annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 27.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:09
Seda Sayan'ın annesi Ayşe Ak Gürsaçar, 8 Kasım'da hastanede tedavi altına alınmıştı.
Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin" demişti.
Seda Sayan, annesinin yoğun bakımdan çıktığını duyurdu. Sayan; "Çok şükür, yoğun bakımdan normal odaya çıktık" dedi.
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