"VALLAHİ POPOMDA HİÇBİR ŞEY YOK"



Ünlü şarkıcı, poposu hakkında yapılan bu manidar yoruma kayıtsız kalmamıştı. Sayan, "Vallahi popomda hiçbir şey yok ama yine de hoşuma gitti. Demek ki güzel görünüyor" şeklinde bir yanıt vermişti.