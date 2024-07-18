Seda Bakan'ın kızı annesini boyadı
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, kızları Leyla ve Ela ile eğlenceli anlarını yayımladı. Kızları, oyuncuyu renkli kalemlerle boyadı
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2014'te nikâh masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı da 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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Kızları ile zaman zaman keyifli anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.
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Seda Bakan, eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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KIZLARI RENKLİ KALEMLERLE BOYADI
Paylaşımlar arasında oyuncuyu, kızları renkli kalemlerle boyadığı görüldü.
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38 yaşındaki oyuncuya; "Çünkü anne olmak bunu gerektirir" ve "Annelik böyle..." yorumları yapılırken, Filiz Akın da oyuncunun fotoğrafları için "Güzel aile" ifadelerini kullandı.