"İKİNCİ ÇOCUK SÜRPRİZ OLMADI"

Samimi açıklamalarda bulunan Seda Bakan, "İkinci çocuğu çok istiyordum, o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım. Çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.