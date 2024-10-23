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        Haberler Bilgi Yaşam SED yardımı yattı mı? 2024 SED ödemeleri ne zaman yatacak?

        SED yardımı yattı mı? 2024 SED ödemeleri ne zaman yatacak?

        Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı ödeme tarihleri merak ediliyor. Yardıma muhtaç ailelerin çocukları için ödenen SED ödemeleri takvimi belli oldu. Peki SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 14:06 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:06
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        • 1

          SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İşte SED ödemelerine ilişkin bilgiler

        • 2

          SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

          Ekim ayına ilişkin SED yardımı ödemeleri ayın 23 Ekim itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

          Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

        • 3

          BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

          Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

          SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

          Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

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