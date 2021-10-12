SED ödemeleri ile ilgili Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları gündem oldu. İşte SED yardımına ilişkin bilinmesi gerekenler...



SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğuna işaret eden Yanık, "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirterek, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

SED YARDIMI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.

Yani ailelere ve çocuklarına maddi yardımın yanı sıra psiko-sosyal destek de sunuluyor.

SED yardımı; kendi içerisinde geçici ekonomik destek ve süreli ekonomik destek olacak şekilde yapılıyor.

Geçici ekonomik destek; yılda bir ya da iki sefer yapılırken, süreli ekonomik destek ise belirli bir süre için her ay yapılıyor.

Çocukların ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini aksatmamaları, beslenme, sağlık vb. asgari ihtiyaçlarının karşılanması adına yapılan SED yardımı; psiko-sosyal desteği ve rehberlik hizmetini de içeriyor.

Psiko-sosyal destek ve rehberlik hizmeti dahilinde çocuklar; iş ve meslek edinebilmeleri adına İş-Kur’a ya da meslek kurslarına yönlendiriliyor yani kayıt ettiriliyorlar.

Aynı zamanda çocuklara aile içi sorunların çözümlenmesi, okula uyumlu bir şekilde devam edebilmeleri, kriz durumunda sorunları yöneltebilmeleri vb. konularda da psiko-sosyal destek veriliyor.

SED yardımı kapsamında gerekli hallerde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu gereğince eğitim, sağlık ve danışmanlık hizmeti almaları da çocuklara önerilebiliyor.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımından kimlerin yararlanabileceğini yani bu yardımın kimlere verildiğini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Daha önce hakkında sosyal hizmet kuruluşunda bakım tedbiri kararı verilen ve bu kuruluşlarda bakılan ancak SED yardımı aldıkları takdirde ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek durumda olan çocuklar

Ekonomik yoksunluk içerisinde olan, bu yüzden de SED yardımı almadıkları takdirde muhtaç duruma düşecek olan, haklarında bakım tedbiri kararı verilmemiş olan, ailesi SED yardımı aldığı takdirde ailesi ya da yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar

Hakkında bakım tedbiri kararı verilen, ancak yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da kendisine bakan koruyucu aile yanından ayrıldıktan sonra iş ve meslek edindirme kurslarına ya da eğitimlerine devam edenler

Hakkında bakım tedbiri kararı verilmiş olup, yaş sınırını dolduran, sosyal hizmet kuruluşundan ya da koruyucu aileden ayrıldıktan sonra iş ve meslek sahibi olmayı başaramamış, SED yardımı ile desteklenmedikleri halde muhtaç duruma düşecek olan gençler

Olağanüstü afet, felaket, kaza, hastalık vb. durumlardan ötürü kendisine ve ailesine bakacak maddi gücü ve çalışma gücü olmayan ya da ölümcül bir hastalık yüzünden ameliyat olmaları gereken veya vefat eden kişilerin çocukları

Kısacası SED yardımı; çocuklarının asgari ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere yapılıyor.

Hakkında bakım tedbiri kararı alınmış çocukların yanı sıra tedbir kararı alınmamış çocukların anne ve babaları da çocukları için SED yardımına başvurabiliyorlar.